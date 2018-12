Ukrainische Marineboote vor der Halbinsel Krim. Archivbild

Quelle: Tass/dpa

Die EU verzichtet trotz des russischen Vorgehens gegen ukrainische Marineschiffe vor der Krim vorerst auf neue Sanktionen gegen Moskau. In einer Erklärung verurteilten die 28 EU-Mitgliedstaaten zwar den Einsatz von Gewalt durch Russland als "inakzeptabel", neue Strafmaßnahmen drohten sie aber nicht an.



In der Erklärung heißt es lediglich, die EU werde die Situation weiter beobachten und sei "entschlossen, in enger Abstimmung mit ihren internationalen Partnern angemessen zu handeln".