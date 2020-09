Archiv: Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Handy.

Quelle: DPA

Die frühere Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat auf ihrem dienstlichen Mobiltelefon keine "vorlagepflichtigen SMS" gelöscht. Das habe sie nach "bestem Wissen und Gewissen" geprüft, schreibt von der Leyen in einer Erklärung an den Untersuchungsausschuss des Bundestages.



Von der Leyen muss am Donnerstag vor dem U-Ausschuss aussagen. Ihrem Ministerium wird vorgeworfen, in ihrer Amtszeit rechtswidrig Aufträge an Beratungsfirmen in dreistelliger Millionenhöhe ausgegeben zu haben.