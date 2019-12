Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in London.

Quelle: Daniel Leal-Olivas/PA Wire/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zufrieden mit der geplanten gemeinsamen Erklärung der 29 Nato-Mitgliedstaaten zum Jubiläumsgipfel in London gezeigt. Deshalb gehe sie "bei allen Differenzen, die es gibt, und die wir natürlich auch aussprechen müssen (...), relativ optimistisch" in das Treffen, sagte Merkel in London.



Kurz zuvor hatten sich die Nato-Staaten auf den Text für die Abschlusserklärung geeinigt. Darin wird unter anderem explizit die aufstrebende Militärmacht China als mögliche Bedrohung erwähnt.