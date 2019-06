Eine der ersten zwei Aldi-Filialen in Shanghai.

Quelle: Andrew Meredith/ALDI China/dpa

Der Lebensmittelhändler Aldi hat seine ersten beiden Filialen in China eröffnet. Aldi Süd verkauft bereits seit 2017 online in China. Mit den Läden in Shanghai will der Discounter das stationäre Geschäft testen, um die chinesischen Verbraucher besser zu verstehen.



Die Märkte werden lokal beschaffte und importierte Waren anbieten, teilte der auf Chinesisch "Aoleqi" genannte deutsche Händler mit. Nach chinesischen Medienberichten will Aldi 2019 möglicherweise zehn Märkte in China eröffnen.