Start der «Cheops»-Mission in Guayana.

Quelle: Jm Guillon/ESA-CNES-ARIANESPACE/AP/dpa

Mit einem Tag Verspätung ist die "Cheops"-Mission zur Erkundung von Exoplaneten ins All gestartet. Die Sojus-Rakete hob am Morgen deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab. An Bord war neben dem "Cheops"-Satelliten der Nanosatellit "OPS-SAT". Das Weltraumteleskop "Cheops" sollte gegen Mittag freigesetzt werden.



Die "Cheops"-Mission soll sich auf die Analyse von Exoplaneten konzentrieren. Das sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die andere Sterne umkreisen.