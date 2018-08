Nasenbär-Nachwuchs im Zoo in Magdeburg. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Gleich fünf kleine Nasenbären haben mit ihren Eltern zum ersten Mal das große Außengehege im Magdeburger Zoo erkundet. Die Jungtiere wurden Anfang Juni geboren, wie eine Sprecherin sagte.



Die Erziehung der Jungen bleibe fast ausschließlich an der Mutter hängen. Von ihr lernen die kleinen Nasenbären, was fressbar ist und wovon man sich fern halten sollte. Das Männchen sucht das Gehege dagegen lieber allein nach Futter ab. Die beiden Elterntiere leben seit 2014 in Magdeburg.