Lang anhaltender Applaus, als Ministerpräsident Markus Söder um 18.20 Uhr den Saal betritt. Ihm wollen sie das schlechte Ergebnis offenbar nicht anlasten. Weit verbreitete Meinung innerhalb der CSU ist, dass Söder sich maximale Mühe gegeben habe. Die Umstände waren halt nicht so. Und die Umstände lagen durchaus auch im erbitterten internen Streit der CSU.



Noch letzte Woche hatten Ministerpräsident Söder und Parteichef Seehofer versucht, sich gegenseitig die Schuld am drohenden Wahldebakel zuzuschieben. Doch an diesem Abend hält sich Söder zunächst zurück. Dann kommt Seehofer. Hier hat mancher Christsoziale die geballte Faust in der Tasche. Die eigensinnigen Querschüsse des CSU-Parteivorsitzenden sind für manchen in der Partei Ursache für die schlechte Lage. Ob es hier in den nächsten Tagen zu einem Scherbengericht kommt, bleibt abzuwarten.



Seehofer selbst denkt offensichtlich nicht an einen Rückzug. Die Guillotine bleibt vorerst eingepackt, sagt mir ein Vorstandsmitglied. Man könne keine weiteren Streitereien brauchen. Schauen wir mal, heißt es in einem solchen Fall in Bayern.