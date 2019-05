Nach dem Dacheinsturz in Luckenwalde gibt es keine Verschütten.

Quelle: Christian Pörschmann/dpa-Zentralbild/dpa

Der Einsturz eines Hallendaches in Luckenwalde hat eine stundenlange Suchaktion nach Verschütteten ausgelöst. Die Retter durchkämmten die Industrieruine mehrmals, fanden aber nichts.



Das Dach der alten Industrieruine war am Abend eingestürzt. Anwohner hätten kurz davor noch Kinderstimmen gehört, hieß es. Daraufhin rückten Polizei und Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot an. Eine Drohne mit Wärmebildkamera kreiste über der Ruine. Suchhunde schnüffelten die Trümmer in den Abendstunden ab.