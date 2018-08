Der Vorfall geschah vor dem britischen Parlament. Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Nach der mutmaßlichen Auto-Attacke am Londoner Parlament ermittelt die Polizei wegen Terrorverdachts. Das teilte Scotland Yard mit. Ein Mann war mit einem Auto in die Absperrungen vor dem Parlament gerast und hatte dabei Radfahrer und Fußgänger erfasst und mehrere Menschen verletzt. In Lebensgefahr war der Polizei zufolge aber niemand.



Die Anti-Terror-Einheit leite die Ermittlungen, erklärte Scotland Yard. Der Fahrer wurde festgenommen, gegen ihn wird nun wegen Terrorverdachts ermittelt.