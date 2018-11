Ein Flugzeug der Billigfluggesellschaft Lion Air. Archivbild

Der Absturz einer indonesischen Passagiermaschine mit 189 Todesopfern im vergangenen Monat hätte vermutlich verhindert werden können. Die indonesische Flugaufsichtsbehörde KNKT kommt in einem vorläufigem Bericht zu dem Schluss, dass die Boeing 737 bereits bei einem Flug am Vortag des Unglücks "nicht flugtüchtig" gewesen sei.



Die Maschine war trotzdem am 29. Oktober gestartet und nach elf Minuten in Indonesiens Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt. Von den 189 Insassen überlebte niemand.