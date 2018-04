Facebook steht nach dem Daten-Skandal in der Kritik. Quelle: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Facebook arbeitet nach Angaben von Firmenchef Mark Zuckerberg mit Sonderermittler Robert Mueller bei dessen Untersuchung zu russischer Einmischung in die Präsidentenwahl 2016 zusammen. In einer Anhörung vor dem US-Senat sagte Zuckerberg, er sei allerdings bislang nicht persönlich befragt worden.



Mueller hat Ermittlungen gegen 13 Russen und drei russische Firmen eingeleitet, die mit Hilfe von Propaganda in sozialen Medien versucht haben sollen, Einfluss auf die US-Wahl zu nehmen.