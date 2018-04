Die Demokraten werfen US-Präsident Donald Trump Doppelmoral vor. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

In der Russlandaffäre hat US-Präsident Donald Trump die Veröffentlichung eines Memorandums der Demokraten blockiert. Er könne dies derzeit nicht tun, weil sich in dem Papier zahlreiche als geheim eingestufte Passagen befänden, hieß es in einem Brief von Trumps Rechtsbeistand.



Die Demokraten kritisierten die Entscheidung scharf. Die Oppositionspartei hatte das Papier veröffentlichen wollen, um einem republikanischen Memorandum über angebliche Verfehlungen des FBI etwas entgegenzusetzen.