Eine 86 Jahre alte Frau soll in Nordrhein-Westfalen ihren gleichaltrigen Ehemann getötet haben. Rettungskräfte hatten den Toten bereits am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags leblos in seiner Wohnung in Dülmen gefunden.



Bei der Obduktion wurde massive stumpfe Gewalteinwirkung als Todesursache festgestellt. Dringend tatverdächtig ist laut Polizei die 86-jährige Ehefrau, die sich in der Wohnung aufgehalten habe. Sie befinde sich jetzt in einer psychiatrischen Klinik.