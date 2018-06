Auf die Frage, ob Stadler das Unternehmen denn - abgesehen von der Diesel-Affäre - gut führe, erntet man eisiges Schweigen, gefolgt von einem "natürlich nicht". So habe es der Audi-Chef versäumt, etwas an der Unternehmenskultur zu verändern, was er eigentlich versprochen habe. Diese Unternehmenskultur sei mit ursächlich dafür, dass die Informationen in der Diesel-Affäre eben nur scheibchenweise ans Licht kämen.