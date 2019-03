Suche nach Rebecca im Landkreis Oder-Spree.

Auf der Suche nach der verschwundenen Rebecca (15) hat die Berliner Polizei ihre Suche in Brandenburg wieder aufgenommen. In der Nähe des Suchgebiets der vergangenen Woche bei Storkow waren erneut Beamte und Hunde unterwegs. Auch der Wolziger See soll untersucht werden. Unterstützt wurde die Polizei diesmal vom Technischen Hilfswerk (THW), wie eine Sprecherin sagte.



Hinweise aus der Bevölkerung sollen in die Gegend nahe der Autobahn zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) geführt haben.