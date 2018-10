Sexualstraftat (Symbolbild). Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in München gegen mehrere Menschen, die im Verdacht stehen, ein Sexualverbrechen an einer Jugendlichen begangen zu haben. Ein Sprecher sagte, dass mehrere Personen in U-Haft sitzen. Details nannte der Sprecher nicht.



Der Bayerische Rundfunk (BR) und die "Abendzeitung" berichteten, dass fünf Männer verdächtigt werden, eine 15-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Laut BR handelt es sich bei den Verdächtigen um anerkannte Asylbewerber aus Afghanistan.