Auch der betroffenene Güterzug soll untersucht werden.

Quelle: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Nach dem schlimmsten Zugunglück in Dänemark seit mehr als drei Jahrzehnten sind die zuständigen Ermittler weiter mit der Aufarbeitung des Vorfalls beschäftigt.



Sowohl der verunglückte Passagierzug als auch der am Unfall beteiligte Güterzug sollten für weitere Untersuchungen in einen abgesperrten Bereich bei Nyborg am westlichen Ende der Brücke gebracht werden. Das erklärte die Polizei der Region Fünen. Sechs Menschen waren gestorben. Die Unglücksursache ist immer noch nicht ganz klar.