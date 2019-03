Schilderte, was auf Berlusconis "Bunga-Bunga"-Partys vor sich ging: Imane Fadil. Sie starb Anfang März.

Quelle: ap

Nach dem plötzlichen Tod einer wichtigen Zeugin in Prozessen gegen Italiens Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ermittelt jetzt die Justiz. Das 33-jährige Ex-Model Imane Fadil wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 29. Januar in der Nähe von Mailand in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie klagte über Magenschmerzen und sprach davon, vergiftet worden zu sein. Am 1. März starb Fadil. Die Zeitung "Corriere della Sera" berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen, Fadil sei mit radioaktiven Substanzen vergiftet worden.