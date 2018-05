Nach dem Absturz eines mexikanischen Flugzeugs nahe Havanna schalten sich die Behörden in Mexiko-Stadt verstärkt in die Ermittlungen ein. Die nationale Luftfahrtbehörde werde Verantwortliche der Fluggesellschaft Aerolineas Damojh, auch bekannt unter Global Air, befragen, erklärte Mexikos Regierung am Samstagabend. Man wolle herausfinden, ob das Unternehmen unter geltenden Richtlinien operiere. Am Tag nach dem Unglück hatte Kuba die Zahl der Toten auf 110 beziffert. Drei schwer verletzte Kubanerinnen schweben weiter in Lebensgefahr.