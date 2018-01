Schulbus fährt an Hauswand Quelle: Uwe Anspach/dpa

Nach dem schweren Schulbus-Unfall in Eberbach bei Heidelberg mit mehr als 40 Verletzten ist die Ursache des Unglücks noch unklar. Die Behörden wollen herausfinden, warum das voll besetzte Fahrzeug in einer abschüssigen leichten Kurve von der regennassen Fahrbahn abkam und in eine Hauswand raste.



Das Busunternehmen hatte mitgeteilt, dass das Fahrzeug vor drei Wochen überprüft worden sei. Ob es technische Probleme gegeben habe, müsse eine Untersuchung zeigen, sagte ein Sprecher.