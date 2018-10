Trauer um ermordete Anna Politkowskaja. Archivbild Quelle: epa Kochetkov/epa/dpa

Zwölf Jahre nach dem Mord an der kremlkritischen Journalistin Anna Politkowskaja haben Menschen in mehreren Städten Russlands an die Aktivistin erinnert. Wie die "Nowaja Gaseta" schrieb, versammelten sich in St. Petersburg etwa rund 50 Menschen. Die Opposition im Stadtparlament würdigte sie als "Symbol für den ehrlichen, wahrhaftigen russischen Journalismus".



Die kremlkritische Reporterin Politkowskaja, die für die "Nowaja Gaseta" schrieb, war 2006 in ihrem Haus in Moskau erschossen worden.