Wladimir Putin in Paris.

Quelle: Charles Platiau/Reuters Pool/AP/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den in Berlin ermordeten Georgier als einen "Banditen" bezeichnet, der selbst viele Menschen auf dem Gewissen habe. Die Bundesregierung wirft Russland fehlende Kooperation bei der Aufklärung des Falls vor.



"In Berlin wurde ein Krieger getötet, der in Russland gesucht wurde, ein blutrünstiger und brutaler Mensch", sagte Putin in Paris. Den deutschen Behörden warf Putin vor, den "Verbrecher und Mörder" trotz entsprechender Gesuche nicht ausgeliefert zu haben.