Kerzen brennen für Jan Kuciak und seine Verlobte.

Quelle: Ronald Zak/AP/dpa

Die internationale Aufmerksamkeit um einen spektakulären Journalistenmord vor einem Jahr hat Journalisten in der Slowakei geholfen. Das sagte Arpad Soltesz, der Leiter des "Jan-Kuciak-Investigativzentrums". Die regierungskritischen Medien des Landes hätten an Vertrauen gewonnen, so Soltesz.



Für diesen Donnerstag - den Jahrestag der Ermordung - sind landesweite Demonstrationen geplant. Der Enthüllungsjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte wurden im Februar 2018 in ihrem Haus erschossen.