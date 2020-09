Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (Archiv).

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Demenzerkrankungen stärker erforschen lassen. "Wo sind die Forschungslücken? Wo müssen wir rein?", fragte Klöckner Wissenschaftler und Vertreter von Fachgesellschaften bei einem runden Tisch in Berlin.



In Deutschland waren laut Alzheimer Gesellschaft Ende 2016 etwa 1,7 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Die meisten Betroffenen haben Alzheimer. Die Zahl der Demenzkranken nimmt kontinuierlich zu.