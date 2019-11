Regierung will Kampf gegen Lebensmittelabfälle vorantreiben.

Müssen Äpfel mit kleinen Dellen wirklich in den Müll? Und restliche Brote und Kuchen bei Ladenschluss - können die nicht noch verwendet werden? Beim Kampf gegen vermeidbare Lebensmittelabfälle will die Bundesregierung weiter vorankommen.



Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) strebt konkrete Maßnahmen an und appellierte in Berlin auch an die Verbraucher. Ziel der Regierung ist, Lebensmittelabfälle bis 2030 zu halbieren. In Deutschland landen jedes Jahr knapp zwölf Millionen Tonnen im Müll.