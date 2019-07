Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung.

Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will den Zusatz von Zucker und Süßungsmitteln in Tees für Kleinkinder verbieten. Gezuckerte Getränke erhöhten die Gefahr von Karies und Übergewicht.



Ihr Entwurf für eine Änderung der Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung soll nach Informationen der "Bild am Sonntag" am Montag in die Ressortabstimmung gehen. "Wer bereits als Baby an den Geschmack gewöhnt wird, der wird im weiteren Leben aus Gewohnheit wenig Freude an Ungesüßtem haben."