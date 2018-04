Ein Müsli, das mit einer Proteinkennzeichung versehen ist, am 24.01.2018 in Stuttgart Quelle: dpa

Was lange nur im Fitnessstudio zu haben war, hält derzeit Einzug in die Supermärkte: Protein-Produkte. In den Kühlregalen finden sich Milchgetränke mit extra-viel Protein, daneben steht Protein-Quark. In der Müsli-Abteilung locken Haferflocken mit Protein-Zusatz und bei den Backwaren liegt Eiweißbrot. Woher kommt der Trend? Und ist das Extra-Eiweiß überhaupt sinnvoll?