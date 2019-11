Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt. Archivbild

Die SPD in Sachsen-Anhalt lehnt die Ernennung des langjährigen Polizeigewerkschafters Rainer Wendt zum Staatssekretär im Magdeburger Innenministerium ab. Das beschlossen der Landesvorstand und der Parteirat der Sozialdemokraten in Dessau-Roßlau.



Die Personalie passe "in keiner Weise zum Anspruch, mehr Ostdeutsche in Führungspositionen zu holen", so SPD-Landeschef Burkhard Lischka. Er kritisierte unter anderem, Wendt habe jahrelang Bezüge erhalten, ohne zum Dienst zu erscheinen.