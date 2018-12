Polizisten und Gelbwesten stehen sich vor der Oper gegenüber.

Quelle: Christian Böhmer/dpa

Mehrere hundert Demonstranten in gelben Westen sind in Paris wieder auf die Straße gegangen. Auf der Prachtstraße Champs-Elysees mussten Sicherheitsleute Tränengas einsetzen. Landesweit waren 69.000 Einsatzkräfte im Dienst.



Laut Polizeipräfektur von Paris kam es bis zum Nachmittag zu 46 Festnahmen. Vor einer Woche wurden zur selben Zeit 335 gezählt. Nach dem Terroranschlag von Straßburg hatte die französische Regierung an die "Gelbwesten" appelliert, nicht zu demonstrieren.