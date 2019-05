Chelsea Manning vor dem Bundesgerichtsgebäude.

Quelle: Cliff Owen/AP/dpa

Die frühere Wikileaks-Informantin Chelsea Manning sitzt wieder hinter Gittern. Sie sei am Donnerstag nach einer verweigerten Aussage wegen Missachtung des Gerichts erneut in Beugehaft genommen worden, berichteten US-Medien. Es droht ihr eine Geldstrafe bei weiterer Verweigerungshaltung.



"Ich würde mich lieber zu Tode hungern, als meinen Standpunkt in diesem Fall zu ändern", sagte sie, ehe sie aus dem Gerichtssaal abgeführt wurde. Manning hatte ihre Aussage über Julian Assange verweigert.