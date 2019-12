Trauernde Angehörige von Häftlingen in Honduras.

Quelle: Delmer Martinez/AP/dpa/Bild vom 21.12.2019

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen sind bei Kämpfen zwischen Häftlingen in einem Gefängnis in Honduras zahlreiche Menschen getötet worden. Mehrere honduranische Medien veröffentlichten eine Liste der Opfer, wonach 19 Gefangene der Haftanstalt des Ortes El Porvenir am Sonntag ums Leben kamen.



Es hatte dort einen Streit zwischen Banden gegeben, bei dem Schusswaffen zum Einsatz kamen. Erst am Dienstag hatte Staatspräsident Juan Orlando Hernandez einen Notstand im Strafvollzugssystem des Landes erklärt.