Der junge Mann eröffnete in der Kirche das Feuer. Quelle: Jay Janner/Austin American-Statesman/AP/dpa

Der Mann, der in einer Kirche in Texas 26 Menschen erschossen hat, hatte persönliche Beziehungen in die Gemeinde. Das sagte der örtliche Sheriff.



Der 26-jährige Devin Patrick Kelley hatte in der Kirche des kleinen Ortes Sutherland Springs am Sonntag während des Gottesdienstes das Feuer eröffnet und 26 Menschen getötet. Etwa 20 weitere wurden verletzt. Zehn Menschen befanden sich am Abend noch in kritischem Zustand. Der Schütze wurde nach der Tat tot in seinem Wagen gefunden.