Proteste im Irak.

Quelle: Hadi Mizban/AP/dpa

Im Irak nehmen die Spannungen nach erneuten Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und regierungskritischen Demonstranten zu. Die Regierung in Bagdad verhängte nach vier Protesttagen eine nächtliche Ausgangssperre.



Allein am Montag wurden bei Straßenschlachten zwei Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Am Wochenende waren mehr als 60 Tote und 2.500 Verletzte zu beklagen. Die Unruhen hatten sich an einer immer schlechteren Wirtschaftslage und der wachsenden Korruption entzündet.