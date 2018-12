Tausende Menschen sind in Ungarn abermals gegen die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban auf die Straße gegangen. Bei Minustemperaturen skandierten Teilnehmer am Sonntag vor dem Parlament in Budapest Parolen. Fürsprecher der Demonstranten teilten gegen eine Gesetzesänderung am Arbeitsrecht aus, die Abgeordnete am Mittwoch gebilligt hatten. Die Redner mahnten zum friedlichen und würdevollen Protest, doch wurden einige immer aufgebrachter.