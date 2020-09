Ein Mitarbeiter eines Coronavirus-Nachweislabors in China. Archivbild

Quelle: Cheng Min/XinHua/dpa

Die Zahl der Toten durch das Coronavirus ist in China sprunghaft angestiegen. Laut Gesundheitskommission gab es 150 neue Covid-19-Todesfälle - so viele wie noch nie innerhalb eines Tages. Damit sind es in China schon 2.592 Todesfälle. Die Zahl der Infektionen liegt inzwischen bei 77.150.



Auch in Südkorea wurden zwei neue Tote und 161 neue Infektionen gemeldet. Damit gibt es schon 763 Ansteckungen und sieben Todesfälle in Südkorea. In keinem anderen Land außerhalb Chinas wurden bisher mehr Infektionen gemeldet.