Eine zweite Welle palästinensischer Proteste gegen Israel an der Grenze des Gazastreifens ist am Freitag angerollt. Hunderte Demonstranten folgten dem Aufruf der in dem Autonomiegebiet herrschenden radikalislamischen Hamas und strömten vor dem Mittagsgebet zu den an der Grenze zu Südisrael eingerichteten Protestcamps. Drei Palästinenser erlitten nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörde Schussverletzungen. Ein israelischer Armeesprecher sagte, es seien Warnschüsse abgefeuert worden.