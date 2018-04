Facebook-Chef Zuckerberg entschuldigt sich erneut. Quelle: Nam Y. Huh/AP/dpa

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat sich mit ganzseitigen Anzeigen in mehreren britischen Zeitungen erneut für den Datenskandal in seinem Unternehmen entschuldigt.



"Wir haben die Verantwortung, Ihre Daten zu schützen. Wenn wir das nicht können, haben wir sie nicht verdient", heißt es in der von Zuckerberg unterschriebenen Anzeige, die lediglich mit einem kleinen Facebook-Logo im unteren Bereich gekennzeichnet war. Berichten zufolge war die Anzeige auch in US-Zeitungen geschaltet worden.