Schon Anfang März legte ein Stromausfall Venezuela lahm.

Quelle: Rafael Hernandez/dpa

Zweieinhalb Wochen nach einem massiven Stromausfall in Venezuela ist es in dem Krisenland erneut zu einer Panne gekommen: In der Hauptstadt Caracas fiel die Stromversorgung aus, wie die AFP berichtete. Auch der internationale Flughafen vor den Toren der Stadt war laut einem Medienbericht betroffen. Auch in anderen Regionen fiel der Strom zeitweise aus.



Präsident Nicolas Maduros Regierung machte wie schon Anfang März einen Angriff auf Venezuelas Infrastruktur für die Störungen verantwortlich.