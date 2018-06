Außenminister Heiko Maas (M) im Saal des UN-Sicherheitsrates. Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa

Deutschland sitzt in den Jahren 2019 und 2020 wieder als nicht-ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. 184 der insgesamt 193 UN-Mitgliedstaaten stimmten dafür, die Bundesrepublik für zwei Jahre in das mächtigste Gremium der Weltorganisation aufzunehmen.



Auf die weiteren vier frei werdenden Sitze wurden Belgien, Südafrika, die Dominikanische Republik und Indonesien gewählt. Die Bundesrepublik saß bereits fünfmal im mächtigsten UN-Gremium, zuletzt in den Jahren 2011 und 2012.