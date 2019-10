Auf der Autobahn M20 im Süden Englands wurde erneut "Operation Brock" aufgebaut.

Quelle: dpa

Aus diesen Geldern wurden aber auch verschiedene andere Projekte finanziert, so zum Beispiel das Projekt "Operation Brock". 48,8 Millionen Pfund (56,5 Millionen Euro) wurden genutzt, um die Autobahn M20 im Süden Englands auf den Brexit vorzubereiten. Bereits im März wurde "Operation Brock" dort aufgebaut: Auf der Autobahn Richtung Eurotunnel in Folkestone und im Hafen in Dover wurden Vorbereitungen getroffen, um im Falle eines No-Deal-Brexit auf der einen Seite den Verkehrsfluss zu regeln und auf der anderen Seite eine Art großen Parkplatz für LKW-Rückstau zu schaffen. Seit Montag stehen die Barrikaden wieder auf der M20, dieses Mal in Vorbereitung auf das Brexit-Datum des 31. Oktober. Nach dem erneuten Aufschub wurden diese Vorkehrungen nun zum zweiten Mal umsonst aufgebaut.