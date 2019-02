Laut Polizei trug der Täter ein rotes Oberteil und Jeans.

Ein Mann hat in Nürnberg eine Frau mit einem Messer angegriffen. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Die 21-Jährige sei von dem Unbekannten "ohne erkennbaren Anlass" attackiert worden, hieß es.



Im Dezember hatte ein Mann in Nürnberg drei Frauen niedergestochen. Alle drei Opfer waren am Oberkörper schwer verletzt worden. Eine Polizeistreife hatte damals einen 38-Jährigen festgenommen.