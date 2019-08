Nordkorea testet Kurzstreckenraketen. (Archivbild)

Quelle: -/YNA/dpa

Nordkorea hat am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) nach südkoreanischen Angaben erneut zwei Kurzstreckenraketen von seiner Ostküste abgefeuert. Dies sei bereits der dritte Raketentest innerhalb weniger Tage gewesen, verlautete aus dem südkoreanischen Generalstab in Seoul, wie die Agentur Yonhap berichtete.



US-Präsident Trump sagte unterdessen, er habe "kein Problem" mit den jüngsten Raketentests. "Wir werden sehen, was passiert, aber Kurzstrecken(raketen) sind ziemlich normal."