Der Stern von Donald Trump. Archivbild

Quelle: Barbara Munker/dpa

Der Stern von US-Präsident Donald Trump auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood ist erneut beschädigt worden. Diesmal ging ein Unbekannter mit Sprühfarbe zur Sache, berichteten US-Medien. Der Vandalismus erfolgte wenige Tage nach Veröffentlichung des Abschlussberichts zu den Russland-Untersuchungen.



Trump war 2007 für seine Fernsehsendungen ausgezeichnet worden. Seit Trumps Einzug in den Präsidentschaftswahlkampf wurde die Plakette mehrfach Zielscheibe für Protestaktionen und Vandalismus.