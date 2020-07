Inspektion der Trümmer auf einem US-Stützpunkt. Archivbild

Im Irak ist ein Militärlager, auf dem sich auch US-Kräfte aufhalten, erneut mit Raketen angegriffen worden. Mehrere Raketen vom Typ Katjuscha seien auf das Lager Tadschi in der Nähe von Bagdad abgefeuert worden, teilte das irakische Militär mit. Es habe demnach aber keine Opfer gegeben.



In den vergangenen Wochen waren im Irak mehrfach Raketen in der Nähe von Stützpunkten eingeschlagen, an denen US-Truppen stationiert sind. Der Verdacht richtet sich meistens gegen schiitische Milizen.