Fluggäste auf dem Flughafen in München am Terminal 2. Archivbild Quelle: Matthias Balk/dpa

Ein erneuter Zwischenfall am Terminal 2 des Münchner Flughafens hat zu Verspätungen geführt. Ein größeres Chaos blieb aber aus. 40 Flüge seien mehr als 30 Minuten zu spät abgehoben, sagte eine Sprecherin der Betreibergesellschaft. Flugausfälle habe es keine gegeben.



Die Bundespolizei hatte die Abfertigung in dem Terminal temporär gestoppt. Ein Passagier hatte sich nach seiner Ankunft aus Barcelona auf dem Weg zum Ausgang verlaufen und in der Hektik eine alarmgesicherte Tür geöffnet.