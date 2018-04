May und Juncker sprechen erneut über den Brexit. Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die britische Premierministerin Teresa May trifft sich am Morgen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Das twitterte eine Sprecherin Junckers. Das Treffen folgt langen Gesprächen zwischen dem irischen Regierungschef Leo Varadkar und May in der Nacht zu einer Grundsatzeinigung beim Brexit.



Die EU hat May bis Sonntag Zeit gegeben, um eine erste Abmachung unter Dach und Fach zu bringen. Gelingt dies, könnte der EU-Gipfel Ende nächster Woche die zweite Verhandlungsphase einläuten.