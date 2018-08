Die Trockenheit bereitet den Bauern erhebliche Probleme. Quelle: Oliver Berg/dpa

Bedrohliche Ernteausfälle vieler Bauern wegen der wochenlangen Dürre in Teilen Deutschlands beschäftigen heute das Bundeskabinett. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) will über die aktuelle Lage berichten.



Auch der Bauernverband will neue Einschätzungen zur laufenden Ernte vorlegen. Wegen Hitze und Trockenheit vor allem im Osten und Norden drohen Einbußen bei Getreide, aber auch bei Gras als Tierfutter. Der Verband fordert rasche Nothilfen von möglichst einer Milliarde Euro.