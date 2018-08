Die Landwirte in Deutschland sollen wegen der Dürre vom Bund bis zu 170 Millionen Euro an Unterstützung erhalten. "Insgesamt soll den Landwirten mit 340 Millionen Euro geholfen werden", sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch in Berlin. Darin seien auch die Hilfen der Bundesländer enthalten. Der Bund steuere 150 bis 170 Millionen Euro bei.