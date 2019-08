Auch hier ist die Rechnung eigentlich ganz einfach: Mehr Humus macht den Boden fruchtbar und hilft ihm, Wasser zu speichern. Pflanzen haben es so besonders in Dürrezeiten einfacher. Auf manchen Feldern war das auch im Juli 2019 deutlich zu sehen: Auf gutem Boden waren Maispflanzen fast doppelt so hoch wie nur ein paar Meter weiter auf schlechterem. Ein Nebeneffekt: Humushaltiger Boden bindet Kohlenstoff und verhindert, dass dieser als Treibhausgas CO2 in die Atmosphäre gelangt.



Ein Problem: Durch Wetterextreme wie etwa Starkregen, aber auch durch eine zu intensive Bewirtschaftung laufen viele Agrarböden Gefahr, ihre Fruchtbarkeit zu verlieren. Humus kann aufgebaut werden, indem in die Fruchtfolge zum Beispiel nähstoffanreichernde Pflanzen eingebaut werden. Auch eine bodenschonende Bewirtschaftung bei der Unkrautbekämpfung kann helfen. Forscher arbeiten außerdem an Ideen, wie auf Basis genauer Daten der Acker künftig so bearbeitet und bepflanzt werden kann, dass die sehr verschiedenen Bodeneigenschaften berücksichtigt werden. Denn von Meter zu Meter kann die Bodenqualität sehr unterschiedlich sein.

Bildquelle: Mark Hugo/ZDF