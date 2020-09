Bundespräsident Steinmeier besucht Stasi-Unterlagen-Archiv.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Drei Jahrzehnte nach der Erstürmung der Stasi-Zentrale in Berlin Lichtenberg hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Beteiligten für ihren Mut gedankt. Sie hätten "Geschichte, Demokratiegeschichte geschrieben", sagte Steinmeier bei einem Besuch des Stasi-Unterlagen-Archivs.



"Wie viel Mut gehörte zu diesem friedlichen Sturm auf die Bastionen der Repression." Steinmeier erinnerte auch an vorausgegangene ähnliche Aktionen in Erfurt, Rathenow, Suhl, Rostock und anderen Städten der DDR.